بخوذة وسترة واقية.. عبير موسي تحضر جلسة البرلمان التونسي

2021/05/04 | 15:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر ،عبير موسي، الثلاثاء، أنهاء اضطرت لارتداء سترة واقية وخوذة دراجات نارية كي تتمكن من دخول المجلس، وذلك خلال عقد جلسة بمجلس نواب الشعب برئاسة النائب وبحضور وزيرة العدل بالنيابة.

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