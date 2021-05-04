تسجيل 344 وفاة و 20150 إصابة جديدة خلال يوم واحد في ايران

2021/05/04 | 15:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل ارتفاع كبير بعدد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت الوزارة الى تسجيل ثلاث مئة واربع وأربعين حالة وفاة جديدة بالفيروس، فضلا عن تسجيل عشرين الفا ومئة وخمسين إصابة، وهو ما يرفع عدد الوفيات في البلاد الى ثلاثة وسبعين الفا ومئتين وتسع عشرة حالة وفاة، مقابل ارتفاع مجمل عدد المصابين الى أكثر من مليونين وخمس مئة وخمسة وسبعين الف إصابة.

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