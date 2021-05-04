مقاتلات بريطانية ستنضم إلى القتال ضد بقايا “د1عــش” في العراق وسوريا

2021/05/04 | 15:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت صحيفة إكسبرس آند ستار، أنه تم تعيين سرب “دامبوسترز” الشهير، أو السرب ست مئة وسبعة عشر لتشغيل الطائرات، لدعم عمليات مكافحة د1عــشفي العراق وسوريا، والمكون من ثماني طائرات مقاتلة نوع شبح، وعشر طائرات طراز “إف خمسة وثلاثين بي”.

من جانبها ذكرت وزارة الدفاع البريطانية ان طائرات إف خمسة وثلاثين ستنظم إلى عملية “شنايدر” لتوجيه ضربة قوية ضد د1عــش في العراق وسوريا.

وقال قائد القوات الجوية البريطانية، المارشال السير مايك ويجستون، إن الهدف من هذه العملية هو دعم الحكومة العراقية، مؤكدا الاستمرار في نقل القتال إلى ملاذات د1عــش ومخابئهم، مشيرا إلى أن إرهاب د1عــش يهدد أمن المملكة المتحدة مثلما يهدد حلفائها، مبديا ارتياحه من تقدم ومهارة وتطور قوات الأمن العراقية وقدرتها على تحمل المسؤولية الكاملة في حماية أمن بلدهم وسيادته، والتي قال إنها ستفضي في نهاية المطاف إلى تمكن القوات العراقية في الدفاع عن العراق من دون مساعدة من أية دولة.

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