2021/05/04 | 15:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمركزت في 4 مرتفعات.. إنزال جوي لقوات تركية في جبل بمحافظة دهوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/04 | 15:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تمركزت في 4 مرتفعات.. إنزال جوي لقوات تركية في جبل بمحافظة دهوك ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تمركزت في 4 مرتفعات.. إنزال جوي لقوات تركية في جبل بمحافظة دهوك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).