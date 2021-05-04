هيئة الحشد تقرر اعفاء مسؤول رفيع لهذا السبب

2021/05/04 | 15:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قررت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، اعفاء السيد حسين على نجم (ابو جلو) امر الفوج 56 من منصبة وتعيين عيسى محسن عبدالله الحبوري .

وبحسب وثيقة حصل عليها NRT عربية، (4 أيار 2021)، جاء فيها، "استنادا الى الصلاحيات المخولة الينا بموجب الامر الديواني(129) قررنا الاتي:

اولا: اعفاء حسين علي نجم الجبوري من مهام امر اللواء (56) ويكلف بمهام مستشار قيادة محور الشمال.

ثانيا: تكليف عيسى محسن عبدالله الجبوري بمهام اللواء (56).

ثالثا: ينفذ هذا الامر ابتداء من تاريخ صدروه".

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