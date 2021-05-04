الكاظمي يكلف محافظ اربيل السابق مستشارا له

2021/05/04 | 15:22 - المصدر: NRT عربية

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كلف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، محافظ أربيل السابق نوزاد هادي مستشارا له.

وقال مصدر خاص لـNRT عربية (4 ايار 2021) أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كلف نوزاد هادي مستشارا لشؤون الاعمار والاستثمار.

وأدار نوزاد هادي مهام الحكومة المحلية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان لأكثر من 15 عاما، وعرفت أربيل خلال فترته بثورة اعمارية وصناعية، بالإضافة إلى جذب الشركات الإستثمارية المعروفة.

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