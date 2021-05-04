السيتي وسان جيرمان فى مواجهة حاسمة اليوم من أجل بطاقة نهائي الأبطال

2021/05/04 | 15:22 - المصدر: بغداد اليوم

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يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره باريس سان جيرمان الفرنسى على ملعب "الاتحاد" فى الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت بغداد المحلي ، في إياب نصف النهائي من منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2020-2021.

مواجهة الذهاب التى أقيمت الأسبوع الماضي فى ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية باريس انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، حيث سجل للفريق الباريسي البرازيلي ماركينيوس، فى حين أحرز للسيتي كل من البلجيكي كيفن دي بروين والنجم الجزائري رياض محرز.

ويكفى مانشستر سيتي تحقيق نتيجة التعادل فى لقاء اليوم، أو الخسارة بهدف دون مقابل، من أجل حسم تأهله للمباراة النهائية، التى تقام يوم 29 آيار الجاري في مدينة إسطنبول التركية، وانتظار الفائز من مواجهة تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، التي تقام غدا الأربعاء على ملعب "ستامفورد بريدج"، بعد أن انتهى لقاء الذهاب في مدريد بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويسعى مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني إلى الفوز والتأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في التاريخ، والفوز باللقب ليجمع بينه وبين لقب الدوري الإنجليزي، والذي اقترب من تحقيقه بشدة، حيث يحتاج إلى تحقيق 3 نقاط في آخر 4 جولات من المسابقة.

وكان السيتي قد حقق لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية هذا الموسم بالفوز على توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية بهدف، ليقترب من تحقيق الثلاثية في الموسم الحالي.

أما فريق باريس سان جيرمان، فيرغب هو الآخر بقيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو للتأهل للمباراة النهائية، للموسم الثاني على التوالي وتحقيق اللقب للمرة الأولى، بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني في الموسم الماضي بهدف دون رد.

ويغيب عن باريس سان جيرمان في مواجهة الليلة، لاعب الوسط السنغالي إدريسا جانا جاي، بعد أن تعرض للطرد في لقاء الذهاب، نتيجة تدخله العنيف على الألماني إلكاي جوندوجان نجم السيتي، كما يغيب الإسباني خوان بيرنات للإصابة.

وتحوم الشكوك حول مشاركة النجم الشاب كيليان مبابي الذي يحتل وصافة هدافي المسابقة برصيد 8 أهداف، خلف المتصدر إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند، وذلك بداعي الإصابة، بعد أن غاب عن مباراة فريقه الأخيرة يوم السبت الماضي أمام لانس في الدوري الفرنسي، والتي انتهت بفوز سان جيرمان بهدفين مقابل هدف، ولم يشارك في مران فريقه يوم الأحد.

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