الكاظمي يستقبل وفداً أمريكياً برئاسة بريت ماكغورك

2021/05/04 | 15:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء (04 أيار 2021)، وفداً حكومياً أمريكياً، برئاسة منسق البيت الابيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بريت مكغورك.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الكاظمي استقبل "الوفد الحكومي الامريكي الذي ترأسه منسق البيت الابيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا بريت مكغورك، وضم مستشار وزارة الخارجية الامريكية ديريك شوليت، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى السيد جوي هد ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط السيدة دانا سترول".

وأضاف البيان، أن "اللقاء جرى خلاله بحث التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات، والتأكيد على تفعيل مخرجات الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما ما يتعلق بانسحاب القوات المقاتلة من العراق وتطوير التعاون وتوسيعه في المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية".

ولفت البيان إلى أنه "جرت خلال اللقاء ايضا مناقشة موضوع التعاون في المجال الصحي ومكافحة جائحة كورونا، كذلك المساعدة في توفير الدعم لتأهيل بعض المؤسسات الصحية في العراق".

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