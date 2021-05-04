2021/05/04 | 15:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ائتلاف المالكي يفصح عن إخفاق محاولات الطعن بقانون الانتخابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/04 | 15:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف المالكي يفصح عن إخفاق محاولات الطعن بقانون الانتخابات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف المالكي يفصح عن إخفاق محاولات الطعن بقانون الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).