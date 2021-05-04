تهديد بالاغتصاب.. اعتقال شخص بسبب تسجيل هاتفي لابن أخ إردوغان

2021/05/04 | 15:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات التركية مواطنا يدعى، نوري باسكابان، بعد نشره تسجيلا هاتفيا عبر موقع التواصل "تويتر" استعرض فيه تهديدات، وادعى إنه تلقاها من علي إردوغان ابن أخ الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.

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