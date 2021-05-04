قوات حرس الحدود تثبت اربعة مراكز عسكرية بحدود دهوك

2021/05/04 | 15:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت قوات حرس الحدود العراقي بوضع وتثبيت اربعة مراكز عسكرية لها في حدود محافظة دهوك.

وقال مراسلنا، ان قوات حرس الحدود العراقي قامت بوضع اربعة مراكز عسكرية لها في حدود محافظة دهوك، مقابل المراكز العسكرية التي قامت تركيا بوضعها، مضيفا ان الهدف من وضع تلك المراكز منع تركيا من التوغل اكثر داخل اراضي اقليم كوردستان.

وبحسب المعلومات، فان قوات حرس الحدود قامت بوضع تلك المراكز في عدد من المواقع الاستراتيجية مقابل الجيش التركي في حدود محافظة دهوك بناحية (كاني ماسي).

واضاف مراسلنا، انه تو وضع مركز عسكري في قمة (حمي) الواقع في (بيكوفا) مقابل (زنارا كيسته) والمركز الثاني تم وضعه في قمة جبل بادوكي والمركز ال ثالث في مايي والرابع في بنافي.

PUKmedia بيار آميدي

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