الكاظمي يبحث مع وفد أميركي رفيع التنسيق المشترك وتفعيل مخرجات الحوار الاستراتيجي

2021/05/04 | 15:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع الوفد الحكومي الأميركي التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال الكاظمي الوفد الأميركي الذي ترأسه منسق البيت الابيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا بريت مكغورك، والذي ضم مستشار وزارة الخارجية الاميركية ديريك شوليت، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، حيث تم التأكيد في اللقاء على تفعيل مخرجات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، لاسيما ما يتعلق بانسحاب القوات المقاتلة من العراق وتطوير التعاون وتوسيعه في المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية.

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