2021/05/04 | 15:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مجلس الوزراء يصوت على توصيات اللجنة التحقيقية بشأن حريق مستشفى ابن الخطيب » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 15:36

واع/

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يصوت على توصيات اللجنة التحقيقية بشأن حريق مستشفى ابن الخطيب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يصوت على توصيات اللجنة التحقيقية بشأن حريق مستشفى ابن الخطيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).