2021/05/04 | 15:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يخفف القيد على وزير الصحة ومحافظ بغداد..إلغاء سحب اليد المركز الخبري الوطني.

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