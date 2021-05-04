بالاسماء.. مجلس الوزراء يصوت على معاقبة المقصرين في حريق

2021/05/04 | 15:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

مجلس الوزراء يصوت على توصيات اللجنة

التحقيقية المؤلفة بموجب قرار مجلس

الوزراء ( ١٤٠ لسنة ٢٠٢١) بشأن حادث حريق

مستشفى ابن الخطيب والتي تتضمن :

1- إلزام وزارة الصحة بفرض العقوبات

الانضباطية بما ي

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