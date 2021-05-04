"لاعودة للجلسات".. نائب يؤكد تفشي كورونا بين موظفين وأعضاء في البرلمان

2021/05/04 | 15:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تيار الحكمة جاسم

البخاتي، اليوم الثلاثاء، عن موعد عودة

جلسات مجلس النواب العراقي، بعد اخفاق

المجلس بعد أكثر من جلسة بسبب عدم وجود

نصاب قانوني.

وقال البخاتي، "إننا نعتقد أن جلسات

مجلس ال

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