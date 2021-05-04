نائبة تؤكد تدخل برلمانيين بالتسجيل ضمن

2021/05/04 | 15:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت عضو لجنة العمل والشؤون

الاجتماعية النائبة، نهلة الراوي،

الثلاثاء، عن سبب لجوء المواطنين إلى

النواب لتسجيلهم في شبكة الحماية

الاجتماعية.

وقالت الراوي، إن "الأسر التي تم شمولها

حديثاً في شبكة الرع

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