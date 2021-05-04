2021/05/04 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة التحقيقية بحادث المستشفى توصي بإنهاء سحب اليد بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد

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