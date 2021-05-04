حفل عشاء ميسي يُدخل برشلونة في ورطة.. عقوبات تنتظر الفريق

2021/05/04 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

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قررت رابطة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم "الليجا" فتح تحقيق بشأن حفل العشاء الذي نظمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد نادي برشلونة، لزملائه اللاعبين احتفالاً بالتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا موسم 2020-2021.

وتوج برشلونة بلقب كأس الملك للمرة 31 في تاريخه بعدما تغلب على منافسه أتلتيك بيلباو، برباعية نظيفة في المباراة النهائية التي جمعتهما، يوم السبت 17 نيسان الماضي.

ونظم ميسي حفل عشاء في منزله حضره لاعبو برشلونة وزوجاتهم للاحتفال ولمزيد من الالتحام والحماسة من أجل حسم الصراع على لقب الدوري الإسباني وقبل لقاء القمة أمام أتلتيكو مدريد المتصدر السبت المقبل.

وبحسب صحيفة " AB"الاسبانية، فإن "حفل العشاء قد يكون سببًا في عقاب لاعبي برشلونة لكون ميسي من خلاله جمع اللاعبين وعائلاتهم في منزله وخرق قوانين رابطة الدوري الإسباني والسلطات الصحية بشأن التباعد الاجتماعي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضافت أنه "رغم كون حفل العشاء نظم في الهواء الطلق في حديقة منزل ميسي، لكن بروتوكول فيروس كورونا المفروض من رابطة الدوري الإسباني والسلطات الصحية يمنع تجمع أكثر من 6 أشخاص في مكان واحد".

وأشارت إلى أنه "بخلاف ما حدث سابقًا مع لاعبي أتلتيكو مدريد الذين نظموا حفلًا جماعيًا لكنهم أخبروا الرابطة والسلطات بكل التفاصيل قبل الحفل، فميسي ولاعبو برشلونة نظموا الحفل دون إذن ودون إخبار أي جهة".

وأكدت أن "حفل العشاء يعتبر خرقًا خطيرًا للقوانين الصحية الخاصة بانتشار فيروس كورونا دون أن تحدد العقوبات المنتظرة على لاعبي برشلونة".

وقبل 4 جولات على ختام منافسات الدوري الإسباني والموسم الكروي، يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 74 نقطة متأخر عن ريال مدريد الثاني بسبب المواجهات المباشرة، وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد متصدر الترتيب.

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