الخلية تؤكد تعرض 'عين الاسد' إلى قصف بالكاتيوشا

2021/05/04 | 16:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة عين الاسد الجوية في محافظة الانبار إلى قصف صاروخي.

وقالت الخلية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "صاروخين نوع كاتيوشا سقطا في ساحة فارغة بقاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار".وأشارت إلى أن "القصف لم يوقع خسائر بشرية أو مادية".

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