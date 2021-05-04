قصف صاروخي يستهدف قاعدة عين الاسد

2021/05/04 | 16:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بتعرض قاعدة عين الأسد في محافظة الانبار إلى قصف صاروخي.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قاعدة عين الاسد التي تستضيف قوات للتحالف الدولي، تعرضت إلى قصف بصاروخين نوع كاتيوشا".وأشار إلى أن "القصف لم يسفر عن وقوع أي إصابات".

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