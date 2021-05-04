موقف وبائي جديد.. اصابات كورونا ترتفع بعد تناقص ملحوظ خلال الايام الماضية.. والسبب!

2021/05/04 | 16:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء تسجيل 6143 في ارتفاع ملحوظ بعدد الاصابات عن الايام القليلة الماضية وذلك بعد رفع عدد الفحوصات.

واظهر الموقف الوبائي المعلن تسجيل 7242 حالة شفاء فضلا عن 42 حالة وفاة، فيما اوضح الموقف التلقيحي تطعيم اكثر من 20 الف شخص في حصيلة مرتفعة عن الايام الماضية.

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