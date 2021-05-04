2021/05/04 | 16:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني قدم وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء في جلسة المجلس لهذا اليوم.وذكرت مصادر لـ”المركز الخبري الوطني” أن “وزير الصحة حسن التميمي قدم الاستقالة على خلفية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الصحة يقدم استقالته إلى رئيس الوزراء المركز الخبري الوطني.

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