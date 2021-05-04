الصحة تسجل ارتفاعاً بإصابات كورونا ووفياته

2021/05/04 | 16:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، تسجيل ارتفاعا جديدا بالإصابات والوفيات بفيروس كورونا.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنها سجلت في موقفها الوبائي اليومي، “6143 إصابة جديدة بكورونا […]

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