وزير التعليم يوافق على تسليف الطلبة مبالغ لتغطية مستحقات اللاعبين

2021/05/04 | 16:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار

أعلن نادي الطلبة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن القضايا المادية للنادي في طريقها إلى الحل، فيما أشار الى أن وزير التعليم وافق على تسليف النادي مبلغاً لتغطية جزء من مستحقات اللاعبين.

وقال رئيس الهيأة المؤقتة لنادي الطلبة صلاح الفتلاوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "وزير التعليم العالي نبيل عبد الصاحب وافق على تسليف النادي مبلغاً يغطي جزءاً جيداً من مستحقات اللاعبين"، لافتا الى ان "مسائل بسيطة جدا بقيت متعلقة بعملية التوزيع وغيرها".

وبشأن القضايا المتعلقة بالفساد، أضاف الفتلاوي أن "الجهات القانونية الرسمية هي التي تحدد ذلك، وتكتشف كل ما يتعلق بتفاصيل النادي".

وعن مخصصات الأندية، لفت الفتلاوي إلى أن "الموازنة جاءت بشكلٍ مفاجئ ولم تذكر أي شيء عن تخصيصات الأندية"، موضحا أن "هذه المعاناة موجودة لدى جميع الأندية الأخرى".

وبشأن الموعد الرسمي لانتخابات النادي، أردف قائلا ان "هذه المسألة إجرائية تتعلق بها الكثير من النواحي أولها المدة القانونية التي حددت وهي ثلاثة أشهر والتي في نهايتها يجب أن تكون هنالك انتخابات".

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