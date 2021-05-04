بالصور.. تشييع رمزي لنعش امير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) وسط كربلاء

2021/05/04 | 16:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احيا الالاف من العراقيين من داخل

كربلاء وخارجها ذكرى شهادة امير

المؤمنين علي بن ابي طالب (ع)، قرب حرم

الامام الحسين واخيه ابي الفضل العباس

(عليهما السلام).

ونقل مراسل وكالة نون الخبرية، ان

مراسيم الت

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