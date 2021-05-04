بالصور.. احياء ليلة القدر في مرقد الامام الحسين (ع) بكربلاء

2021/05/04 | 16:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احيا الالاف من العراقيين وزوار

العتبات المقدسة في كربلاء، ليلة القدر

قرب مرقد الامام الحسين (ع).

ونقل مراسل وكالة نون الخبرية، ان مرقد

الامام الحسين (ع) والمناطق التي تحيط

بها، شهد خلال ليلة 21 رمضا

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