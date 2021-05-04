2021/05/04 | 16:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

خلية الإعلام الأمني================سقوط صاروخين نوع كاتيوشا في ساحة فارغة بقاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار ، دون خسائر بشرية أو مادية.==============٤ آيار ٢٠٢١

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق بصاروخي كاتيوشا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق بصاروخي كاتيوشا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).