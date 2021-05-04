وزير الدفاع التركي يدافع عن انتهاكات بلاده للسيادة العراقية

2021/05/04 | 16:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دافع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عن قيام قوات بلاده بعمليات عسكرية في مناطق بشمالي العراق.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان على موقعها الرسمي، ان أكار أكد خلال لقائه الجنود الأتراك العاملين في ليبيا، ان تركيا قامت بما يلزم من أجل خلاصها من بلاء الإرهاب وأنها ستواصل ذلك على حد تعبره، في إشارة منه الى عمليتي الصاعقة ومخلب البرق التي انطلقت مؤخرا لتعقب عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة في كردستان العراق.

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