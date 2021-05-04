2021/05/04 | 16:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، حيث سجلت 6143 إصابة جديدة، فيما أشارت إلى تلقي 20129 شخصاً للقاح في يوم واحد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يسجل 6143 إصابة جديدة بكورونا ويعلن تلقي أكثر من 20 شخص للقاح first appeared on النور نيوز.

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