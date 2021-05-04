2021/05/04 | 16:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 1 دقیقة

0 مشاهدة

قدم وزير الصحة حسن التميمي، الثلاثاء استقالته الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وذكر مصدر مطلع لموقع NRT عربية، اليوم (4 ايار 2021)، ان "التميم قدم استقالته خلال جلسة مجلس الوزراء، التي أقرت فيها توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بشأن حادثة مستشفى ابن الخطيب ف يالعاصمة بغداد".

واضاف، ان "الكاظمي وافق على استقالة وزير الصحة"، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يقدم استقالته الى رئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يقدم استقالته الى رئيس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).