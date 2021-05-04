سقوط صاروخين على قاعدة عين الأسد

2021/05/04 | 16:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات في قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الانبار.

وقال المصدر، لـNRT عربية (4 ايار 2021)، إن المعلومات تشير الى سقوط صاروخي كاتيوشا على قاعدة عين الاسد،" مشيرا " إلى أن المعلومات الأولية تفيد بعدم حصول إصابات بشرية.

من جانبها، أكدت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه ، سقوط صاروخين نوع كاتيوشا في ساحة فارغة بقاعدة عين الأسد الجوية، دون خسائر بشرية أو مادية.

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