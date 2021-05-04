2021/05/04 | 16:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، إعفاء آمر لواء 56 بالحشد من منصبه.

وبحسب الوثيقة التي حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، فإن الفياض "قرر إعفاء حسين علي الجبوري من مهام آمر اللواء 56 في الحشد الشعبي، وتكليفه بمهام مستشار قيادة محور الشمال".كما تقرر "تكليف عيسى محسن الجبوري بمهام آمر اللواء 56 بالحشد".

في مايلي نص الوثيقة:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعفاء آمر لواء 56 بالحشد الشعبي من منصبه وتعيين آخر (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعفاء آمر لواء 56 بالحشد الشعبي من منصبه وتعيين آخر (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).