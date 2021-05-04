وزير الصحة يقدم استقالته الى الكاظمي والاخير يوافق عليها

2021/05/04 | 16:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، استقالته إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وقال مصدر لـ PUKmedia، إن وزير الصحة الاتحادي حسن التميمي، قدم استقالته إلى الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء، التي صوت خلالها مجلس الوزراء على توصيات اللجنة التحقيقية بشأن حادث حريق مستشفى أبن الخطيب.

من جانبه افاد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، ان الكاظمي وافق على طلب الاستقالة التي قدمها وزير الصحة والبيئة السيد حسن التميمي وذلك بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب.

وكان مجلس الوزراء قد صوت في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء على توصيات اللجنة التحقيقية المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء ( 140 لسنة 2021) بشأن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب وتضمنت فرض عدة عقوبات انضباطية بحق مدير مستشفى ابن الخطيب ومعاونه الاداري ومسؤول الدفاع المدني واعفائهم من مناصبهم وتنزيل مدير المستشفى درجة وظيفية، كما تضمنت القرارات اعفاء مدير عام صحة الرصافة من منصبه ،وإنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ( 140 لسنة 2021 ) بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد.

PUKmedia خاص

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