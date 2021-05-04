2021/05/04 | 16:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بسماع دوي

انفجارات في قاعدة عين الأسد الجوية

بمحافظة الانبار.

ونقلت خلية الاعلام الامني في بيان

مقتضب حصلت وكالة نون الخبرية عليه

اليوم (4 ايار 2021)،ان صاروخين نوع

كاتيوش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط صاروخين كاتيوشا في قاعدة عين الاسد بالانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط صاروخين كاتيوشا في قاعدة عين الاسد بالانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).