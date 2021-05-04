استقالة وزير الصحة العراقي حسن التميمي

2021/05/04 | 16:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي

يوافق على طلب استقالة وزير الصحة

والبيئة

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وافق رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى

الكاظمي، اليوم الثلاثاء، على طلب

الاستقالة التي قدمها وزير الصحة

والبيئة

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