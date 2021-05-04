منها ثلاث وفيات في كربلاء.. ارتفاع وفيات واصابات كورونا في العراق

2021/05/04 | 16:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل العراق، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً

بعدد اصابات ووفيات كورونا بين

مواطنيه، خلال آخر 24 ساعة ماضية، في

الوقت الذي خفّضت فيه وزارة الصحة من

عدد الفحوصات المختبرية لتشخيص

الإصابات بكورونا خلال اليوم الم

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