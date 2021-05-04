2021/05/04 | 17:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي يدعو المالية للإسراع بصرف تخصيصات مؤسسة الشهداء المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يدعو المالية للإسراع بصرف تخصيصات مؤسسة الشهداء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يدعو المالية للإسراع بصرف تخصيصات مؤسسة الشهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).