رئيس الجمهورية يؤكد محورية العراق في مواجهة تحديات الأمن

2021/05/04 | 17:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء 4 أيار 2021 في قصر بغداد، الوفد الحكومي الأمريكي برئاسة منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد بريت مكغورك، وعضوية مستشار وزارة الخارجية الأمريكية السيد ديريك شوليت، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى السيد جوي هود، ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط السيدة دانا سترول.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية في سياق الحوار الاستراتيجي بين البلدين ووفق المصالح المشتركة، وتم التأكيد على أهمية مواصلة العمل في مكافحة الإرهاب واستئصال جذوره في كل المنطقة.

كما جرى بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكّد الرئيس برهم صالح أن العراق ينطلق من سياسة متوازنة تدعم مسارات نزع فتيل الأزمات وتخفيف التوترات في المنطقة، مشيراً إلى أن موقع العراق الجغرافي المتميز والمتمثل في وادي الرافدين منذ القدم، مع تعزيز أمنه وسيادته تُمثل عاملاً محورياً ونقطة انطلاق في مواجهة التحديات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتعزيز سلام المنطقة، ومواجهة التحديات البيئية ومسببات التغير المناخي والتصحر، والعمل على تعزيز الطاقة النظيفة والإدارة المستدامة للموارد المائية، من خلال التعاون عبر منظومات عمل مشتركة إقليمية ودولية.

من جانبه، أكّد الوفد الأمريكي التزام واشنطن بدعم أمن واستقرار العراق وضمان سيادته ومكافحة الإرهاب وتعزيز اقتصاده، ومواصلة العمل والتنسيق المشترك ضمن الحوار الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات، وبما يصب في مصلحة البلدين والشعبين.

PUKmedia اعلام رئاسة الجمهورية

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