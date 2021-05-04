2021/05/04 | 17:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت كل من قطر والإمارات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن إجازة عيد الفطر.

وقال الديوان الأميري في قطر، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية “قنا”، إن العطلة تبدأ اعتبارا من يوم الأحد 27 رمضان، الموافق 9 مايو، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو.

وأضاف: “على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأربعاء الموافق 19 مايو 2021”.

كما تقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر في الإمارات اعتبارا من 29 رمضان، أي 11 مايو، وحتى 3 شوال وبما يوافقه من التاريخ الميلادي بعد رؤية هلال العيد.

وجاء ذلك في تعميم خاص أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية اليوم الثلاثاء، بشأن إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية للإمارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولتان عربيتان تعلنان عن موعد إجازة عيد الفطر) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولتان عربيتان تعلنان عن موعد إجازة عيد الفطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).