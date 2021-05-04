صالح للوفد الحكومي الأمريكي: نؤكد ضرورة تخفيف التوترات الإقليمية

2021/05/04 | 17:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، ضرورة تخفيف التوترات الإقليمية.وأهمية محورية العراق في مواجهة تحديات الأمن والبيئة في كل المنطقة.وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” […]

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