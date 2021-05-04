العراق يفرض حظراً شاملاً للتجوال لمدة 10 ايام

2021/05/04 | 17:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، فرض

حظر التجوال الشامل لمدة 10 ايام للحد من

انتشار جائحة كورونا وتطبيق الاجراءات

الوقائية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن "مج

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