بالصور.. العتبة الحسينية تتأكد من سلامة زائريها باصابات كورونا

2021/05/04 | 17:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت العتبة الحسينة المقدسة، بنشر فرق

صحية، تعمل في مستشفى الامام زين

العابدين (ع)، تقوم على فحص زوار المرقد

خلال ليالي القدر للتأكد من سلامة

زائريها باصابات كورونا.

ونقل مراسل وكالة نون الخبرية، ان

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