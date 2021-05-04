ضبط 8كغ من المواد المخدرة في ميسان

2021/05/04 | 17:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، ضبط كميه كبيرة من المواد المخدرة واعتقال حائزيها بالجرم المشهود بسيطرة أمنية جنوب المحافظة.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "مفارز من قسم شرطة السيطرات والطرق الخارجية وخلال إجراء الممارسات الأمنية وتفتيش المركبات والمارين عبرها تمكنت من ضبط كميه تقدر بـــ (٦ كليو غرام) من مادة الحشيش و(٢ كيلو غرام) من الكريستال المخدر و ( ١٢) انبولة زجاجية تستخدم لتعاطي المواد المخدرة عثر عليها أثناء التفتيش الدقيق في إحدى العجلات المارة عبر سيطرات القاطع الجنوبي للمحافظة - سيطرة قلعة صالح ، وإعتقال حائزيها".

وأشارت إلى "إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لإستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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