2021/05/04 | 17:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باغتيال ضابط وإصابة أحد عناصر حمايته في محافظة ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ضابطاً برتبة نقيب في الرد السريع اغتيل، أثناء نزوله من دوامه، فيما أصيب أحد عناصر حمايته، في ناحية علي الشرقي بمحافظة ميسان".وأضاف، أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتيال ضابط وإصابة أحد أفراد حمايته في ميسان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغتيال ضابط وإصابة أحد أفراد حمايته في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).