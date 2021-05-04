2021/05/04 | 17:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفصح وزير الخارجية، فؤاد حسين، الثلاثاء، عن مخرجات زيارته لدولة الفاتيكان.وذكر إعلام وزارة الخارجية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى رئيس جمعية مؤسسة الحج […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية يفصح عن مخرجات زيارته لدولة الفاتيكان المركز الخبري الوطني.

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