2021/05/04 | 17:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة، اليوم الثلاثاء، إلزام الوزارات والدوائر بحثّ منتسبيها على أخذ لقاحات كورونا.وقالت مصادر من اللجنة في تصريحات تابعتها “المركز الخبري الوطني”، إن “اللجنة العليا للصحة والسلامة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة العليا تلزم المؤسسات بحثّ منتسبيها على أخذ لقاحات كورونا المركز الخبري الوطني.

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