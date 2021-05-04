2021/05/04 | 17:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب "ثأر عشائري".. اغتيال ضابط في وزارة الداخلية بمحافظة ميسان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/04 | 17:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب "ثأر عشائري".. اغتيال ضابط في وزارة الداخلية بمحافظة ميسان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب "ثأر عشائري".. اغتيال ضابط في وزارة الداخلية بمحافظة ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).