خبير بايولوجي: الحظر الشامل بحاجة الى قانون جازم

2021/05/04 | 17:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف خبير في المجال البايولوجي قرار فرض حظر شامل في العراق بالخطوة الجيدة، داعيا الى ان يكون هنالك قرار جازم لتنفيذه.

وكان مجلس الوزراء الاتحادي قد صادق في جلسته التي عقدها في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام، إعتبارًا من 12 آيار ولغاية 22 آيار 2021، وذلك للحد من انتشار جائحة كورونا وتطبيق الاجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الاخرى، لاسيما بعد ان سجلت وزارة الصحة مؤخرا زيادة باعداد الاصابات في عموم العراق.

ويشمل قرار حظر التجوال الشامل غلق المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات والأعراس والمسابح والقاعات الرياضية وغيرها، فضلا عن منع إقامة التجمعات البشرية بأشكالها كافة.

من جانبه قال الخبير البايولوجي الدكتور حيدر معتز محي خلال تصريح خاص لـ PUKmedia يوم الثلاثاء، ان حظر التجوال هذا يحقق نتائج ايجابية تتلخص بانخفاض الاصابات بكورونا، مشيرا الى ان ضرورة ان تقوم وزارة الصحة في الحكومة الاتحادية بزيادة عدد المسحات الخاصة بكورونا (PCR) خلال هذه الفترة.

وشدد محي، على ضرورة ان يكون هنالك قانون جازم للمخالفين لحظر التجوال وان يكون هنالك تقليل بعدد الاستثناءات خلال فترة حظر التجوال، مردفا، لكي نضمن انخفاض الاصابات وأتمتة عملية الاغلاق التام بشكل صحيح مع ضرورة التزام المواطن بالقرارات والقوانين.

PUKmedia هاميار علي

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