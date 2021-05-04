2021/05/04 | 17:41 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقالة وزير الصحة العراقي على خلفية حريق "مستشفى ابن الخطيب") نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقالة وزير الصحة العراقي على خلفية حريق "مستشفى ابن الخطيب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).